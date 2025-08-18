Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
Ексклюзив

Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич

Євген Козярін
18 серпня, 2025 понедiлок
19:40
Максим Буткевич

У нас справді до російських полонених ставляться інакше. Не можна давати емоціям, тим більше негативним, диктувати поведінку. Є набір правил

Зміст

Про це заявив правозахисник, журналіст, колишній військовослужбовець та полонений Максим Буткевич в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Ще перебуваючи в полоні, ми неодноразово обговорювали те, як ми думали, ставляться до росіян, які перебувають в полоні у нас. Треба сказати, що більшість тих, з ким я перебував в полоні, казала, що вони дуже сподіваються, що з ними не поводяться так, як росіяни поводяться з нами. Тому що ми не можемо дозволити собі бути такими, як вони. Ми – не вони", - сказав він.

Правозахисник наголосив, що Україна справді намагається дотримуватися міжнародного гуманітарного права. 

"Зрештою, ми зобов'язалися це робити, коли приєдналися до відповідних конвенцій, до яких і Росія приєдналася. Але зневага до системи міжнародного права, зокрема, міжнародного гуманітарного права, міжнародних інституцій – це теж одна з опор “руского міра”. Вони не зацікавлені в тому, аби дотримуватися цих вимог конвенцій, вони зацікавлені в їх демонтажі фактично. Вони хочуть, щоб у світі запанувало право сильного, а не набір правил, які регулюють відносини між народами", - зазначив Буткевич.

Він сказав, що словосполучення “Женевські конвенції” зустрічав у полоні двічі. 

"Перший раз – це коли нас тільки везли до Луганська, і нам сказала група російських військових, що ви не є військовополонені, ви просто зникли в зоні бойових дій. "Якщо ви будете погано себе поводити, то можете ніколи не з'явитися. А от коли вас довезуть до місця призначення, (ми не знали, звісно, куди нас везуть) і вас зареєструють, от тоді ви вже станете військовополонені, на вас почнуть поширюватися Женевські конвенції і так далі", - розповів колишній полонений.

Буткевич наголосив, що це була неправда, тому що в результаті Женевські конвенції на них ніколи не почали поширюватися.

"А вдруге Женевські конвенції я побачив, тільки вже Третю конвенцію - про поводження з військовополоненими та Четверту - про поводження з цивільним населенням, я побачив у своїй кримінальній справі. Мене звинуватили в тому, що я порушив Женевські конвенції. Це читалося, як просто поганий жарт. Такий чорний гумор.  Так само як я порушив Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод – ту саму, яка вже не діє в Російській Федерації", - сказав правозахисник.

Він наголосив, що росіяни просто кепкують з цих правил та зобов'язань і роблять це прямо й відверто.

"Ми бачимо, як зараз цинічно вони коментують події на Близькому Сході, розповідаючи про те, що не можна, виявляється, бомбити мирні міста. Ми все-таки відрізняємося від цього. Тому я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше. Не можна давати емоціям, тим більше негативним, диктувати поведінку. Ні, у нас є набір правил", - підсумував Буткевич.

Україна
Росія
Світ
полонені
Військові новини
Люди змін з Лесею Вакулюк
