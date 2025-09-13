Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Червоні лінії визначені чітко. Бомбардування мають припинитися. Потрібна тристороння зустріч за участю президента Трампа, президента Зеленського і президента Путіна в місці, де можуть відбутися справжні переговори про припинення вогню. Я спілкувався з представниками Державного департаменту, Білого дому, Офісу президента в Києві та з кількома вашими генералами. Усі ми згодні в одному: ми розуміємо, як цю війну можна завершити. Усі кажуть одне і те ж", - сказав він.

Бернс наголосив, що єдиний, хто відмовляється сідати за стіл переговорів, – це Путін.

"Зрештою, червона лінія полягає в тому, що президент дав йому двотижневий термін. Щодо України президент заявив: ми уважно стежимо за розвитком подій. Однак Путіну поставлено остаточний дедлайн - сісти за стіл із президентом Зеленським і розпочати реальні мирні переговори", - вважає політик.

На його думку, якщо цього не станеться, не дай Боже, наслідки будуть надзвичайно серйозними.

"Загине більше українців, більше невинних росіян, і світ буде втягнутий у конфлікт, який може завершитися знищенням Російської Федерації. Це означатиме мільйони нових жертв. Ми робимо все можливе, щоб цього не допустити. Це крайній захід. Утім червона лінія зрозуміла. Путін відмовляється сідати за стіл переговорів, попри прямі послання президента Трампа. Президент Трамп не є м’яким чи слабким – зовсім навпаки. Він сміливий, упевнений і вольовий. Він нагадує мені лідерів, які в часи великих криз брали на себе відповідальність і висловлювали свою позицію чітко й без вагань. Саме так він говорить із Путіним, коли вимикаються камери: прямо, твердо і без зайвих слів", - додав пастор.

Бернс заявив, що президент покладе край цим вбивствам.

"Можете бути певні: ця війна завершиться. Я молюся, щоб вона закінчилася збереженням Російської Федерації в її нинішньому вигляді. Однак якщо станеться інакше – це буде виключно провина Володимира Путіна, а саме його відмова сісти за стіл переговорів, коли він мав таку можливість. Саме цього добивається президент Трамп. Разом із ним працюють Стів Віткофф і генерал Келлог, прагнучи миру та довгострокової безпеки для України. Ми повинні озброїти Україну до зубів. Україна має володіти небом над своєю землею, цілковито панувати в повітрі, щоб ніхто й ніколи більше не наважився напасти на суверенну українську державу", - підсумував політик.