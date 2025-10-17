Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал бундесверу у відставці та голова Берлінської конференції з безпеки Райнхард Вольскі в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Щодо надання Україні ракет Tomahawk, я вважаю, що це виключно рішення американського президента. Навіть якщо НАТО обговорить це питання, то остаточне рішення про постачання цих ракет в Україну повністю належить президенту Трампу. Водночас ми знаємо, що Україна розробила крилату ракету "Фламінго" і покращує власні можливості у сфері високоточної зброї дальнього бою. Але, як я вже сказав, це матиме велике значення. І я вважаю, - якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію", - зауважив генерал.

За його словами, всім відомо, коли Захід або Україна демонстрували силу і готовність захищатися - а Україна продемонструвала силу фактично на другий день після вторгнення Росії - Путін вагався з ескалацією.

"Отже, що ми маємо робити: бути пильними і нарощувати наші військові сили в НАТО, підтримувати Україну, і, якщо ми це зробимо дійсно успішно, Путін не наважиться на будь-яку ескалацію або навіть вторгнення в одну з країн НАТО. Наразі, я вважаю, це дуже малоймовірним. Але ми маємо бути пильними і маємо посилювати нашу готовність захищати себе. Це означає більше закупівель, більше навчань, більше сил, і якомога швидше", - підкреслив Вольскі.

16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.