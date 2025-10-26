З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко

Про це в етері Еспресо розповів військовий оглядач Іван Тимочко.

"Сьогодні є підтверджена інформація про те, що у росіян з усіх 13 спроб запуску міжконтинентальних ракет, лише дві відірвались від землі. Решта були невдалі взагалі. Не менш важливий момент в тому, що ці ракети запускаються з наземних пускових установок і тому важко сказати скільки їх може бути в росіян. Також особливості двигуна цих ракет полягають в тому, що вони радіоактивні. Тобто, під час польоту ці ракети викидають у повітря велику кількість ядерного токсичного палива. Саме тому американці відмовились від аналогічних ракет ще у 80-х роках. Відтак говорити, що якась супер зброя не варто", - пояснив Тимочко.

Оглядач переконаний, що росіяни намагаються відновити якісь розробки ракет часів Холодної війни.

"По-друге, якщо я не помиляюсь, зі сходу на захід територія РФ займає понад 9000 км. Тому, якщо ця ракета кружляла, то лише над територією Росії. Тому вірити, що ці ракети здатні подолати заявлені відстані не варто. Фактично, росіяни витягли якусь розробку періоду Холодної війни й намагаються щось там зробити. І ще, якщо країна хоче застосувати якусь зброю, то повірте це завжди тримають в таємниці", - додав він.