З ТОТ на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків 18 і 20 років
20 жовтня з окупації на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків. Один із них провів на ТОТ майже 3 роки
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта", – розповів він.
Також з ТОТ повернули 20-річного хлопця, який провів в окупації майже 3 роки. Він пережив перевірки, обшуки росіянами та приниження.
"Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок", – додав Єрмак.
Наразі юнаки перебувають зі своїми рідними у безпеці.
- 9 жовтня Україні вдалося повернути групу з 23 дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Bring Kids Back UA.
