З ТОТ на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків 18 і 20 років

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта", – розповів він.

Також з ТОТ повернули 20-річного хлопця, який провів в окупації майже 3 роки. Він пережив перевірки, обшуки росіянами та приниження.

"Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок", – додав Єрмак.

Наразі юнаки перебувають зі своїми рідними у безпеці.