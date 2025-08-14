З ТОТ України росіяни вивезли 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують грабувати українські землі. З тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на Росію вже вивезено близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві підкреслили, що російська пропаганда визнає вивезення цього зерна, і наголосили, що такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки Росія перетворює продовольство ТОТ на військовий трофей і інструмент тиску.

"Насправді йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції", - додали в ЦНС.