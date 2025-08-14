З ТОТ України росіяни вивезли 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю, - Нацспротив
Росіяни вивезли з тимчасово окупованих українських територій 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти продовжують грабувати українські землі. З тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на Росію вже вивезено близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю", - йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві підкреслили, що російська пропаганда визнає вивезення цього зерна, і наголосили, що такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки Росія перетворює продовольство ТОТ на військовий трофей і інструмент тиску.
"Насправді йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції", - додали в ЦНС.
- Росіяни з 2022 року вивезли з України 15 млн тонн зерна. Лише цьогоріч окупанти планують зібрати на Луганщині близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе