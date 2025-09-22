За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА
У ніч на понеділок, 22 вересня, російська армія атакувала Україну 141 ударним безпілотником, сили ППО збили або подавили 132 з них
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювались із території Росії (Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда).Близько 80 безпілотників були Shahed.
До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
- Вранці понеділка, 22 вересня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та область керованими авіабомбами. Унаслідок влучань в місті палають пожежі, 3 людини загинуло, ще двоє поранені.
