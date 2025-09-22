За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались із території Росії (Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда).Близько 80 безпілотників були Shahed.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.