Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА

За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА

Марія Науменко
22 вересня, 2025 понедiлок
09:06
Війна з Росією ППО

У ніч на понеділок, 22 вересня, російська армія атакувала Україну 141 ударним безпілотником, сили ППО збили або подавили 132 з них

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались із території Росії (Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму (Чауда).Близько 80 безпілотників були Shahed.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

  • Вранці понеділка, 22 вересня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та область керованими авіабомбами. Унаслідок влучань в місті палають пожежі, 3 людини загинуло, ще двоє поранені.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Військові новини
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
09:55
Оновлено
Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 3 людини загинуло, ще двоє поранені
09:52
Армія+
Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"
09:14
вибух, ракетна атака
У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
09:05
Ексклюзив
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
08:23
"Ростов-на-Дону"
Росіяни досі не відновили підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ, - "Атеш"
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 156 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Не давайте гроші Арестовичу
07:50
Ексклюзив
Василь Шкляр
Найбільше у своїй праці я боюся бути нудним, - Шкляр
07:23
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових
07:17
винищувач Eurofighter
НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем
06:09
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР
05:33
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: в Сумах та на Київщині є постраждалі, на Полтавщині – влучання по території підприємства
00:42
Американська поліція
У США чоловік зі словами "Волю Палестині" відкрив вогонь на весіллі в Нью-Гемпширі
00:02
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
2025, неділя
21 вересня
23:37
Наталія Борщевич (ФОП з Луцька)
Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
23:36
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
23:16
Ексклюзив
Ігор Семиволос
"Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини
23:14
Хасиди
100 грн за пляшку води: скільки коштує хасидам святкування Рош га-Шана в Умані
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:47
Володимир Зеленський
"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:16
Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
Більше новин
