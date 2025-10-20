За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників
У ніч на понеділок, 20 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 60 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 38 повітряних цілей ворога
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски ракет здійснювались з території окупованого Криму, а безпілотників — з Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також із Чауди в Криму.
Близько 40 дронів були типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 безпілотників у 12 локаціях.
- Окупанти ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, запустили по території України ударні дрони типу "шахед" чи "гербера". В Ніжинському районі Чернігівщини — влучання в енергооб'єкт, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка.
