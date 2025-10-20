За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски ракет здійснювались з території окупованого Криму, а безпілотників — з Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також із Чауди в Криму.

Близько 40 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 безпілотників у 12 локаціях.

Окупанти ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, запустили по території України ударні дрони типу "шахед" чи "гербера". В Ніжинському районі Чернігівщини — влучання в енергооб'єкт, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка.



