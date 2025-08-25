За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників
У ніч на понеділок, 25 серпня, російська армія атакувала Україну 104 безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 76 повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Згідно з повідомленням, атака здійснювалась із території Росії — з районів Курська, Шаталово, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.
Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотників.
Станом на 08:00 українська ППО збила або придушила 76 дронів, ще 28 влучили у 15 різних локацій. Крім того, зафіксовано влучання 28 ПпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
- Впродовж минулої доби 24 серпня на війні проти України російська армія втратила 870 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
