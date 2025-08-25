За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Згідно з повідомленням, атака здійснювалась із території Росії — з районів Курська, Шаталово, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотників.

Станом на 08:00 українська ППО збила або придушила 76 дронів, ще 28 влучили у 15 різних локацій. Крім того, зафіксовано влучання 28 ПпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.