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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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За ніч сили ППО збили 198 "шахедів", 145 дронів - локаційно втрачені

Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
09:01
Війна з Росією сили ППО

У ніч на середу 16 липня сили української ППО збили 198 російських "шахедів" з 400 БПЛА. 145 дронів були локаційно втрачені

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 400 безпілотниками-імітаторами Shahed різних типів із 6 напрямків.

Основними цілями ударів були Кривий Ріг, Вінниця та Харків.

Станом на 08:30 ППО збила 198 "шахедів" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас 145 дронів-імітаторів локаційно втрачені та подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БПЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", – додали в ПС ЗСУ.

  • 16 липня Росія атакувала Україну дронами та балістикою: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі, у Вінниці влучання в обʼєкти інфраструктури.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
Військові новини
оборона та безпека
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