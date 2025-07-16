За ніч сили ППО збили 198 "шахедів", 145 дронів - локаційно втрачені
У ніч на середу 16 липня сили української ППО збили 198 російських "шахедів" з 400 БПЛА. 145 дронів були локаційно втрачені
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 400 безпілотниками-імітаторами Shahed різних типів із 6 напрямків.
Основними цілями ударів були Кривий Ріг, Вінниця та Харків.
Станом на 08:30 ППО збила 198 "шахедів" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас 145 дронів-імітаторів локаційно втрачені та подавлені РЕБ.
"Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БПЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", – додали в ПС ЗСУ.
- 16 липня Росія атакувала Україну дронами та балістикою: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі, у Вінниці влучання в обʼєкти інфраструктури.
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