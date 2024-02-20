За рік кількість дезертирів в армії РФ зросла вдесятеро, - правозахисники

Про це повідомили у телеграмі проєкту "Ідіть лісом", який допомагає росіянам уникнути участі у війні.

Якщо у січні 2023 року до організації звернулися 28 дезертирів, то у січні 2024-го — 284 особи, або на 914,3% більше.

Дезертири склали 36% від усієї кількості тих, хто звернувся до "Ідіть лісом" минулого місяця. З них 30% були мобілізованими, 50% - контрактниками, які підписали контракт вже після початку війни та 10% - контрактниками, які поповнили армію до 24 лютого 2022 року. Ще 10% припало на решту.

Правозахисники наголошують, що контрактники не завжди є добровольцями, які зазнали пропаганди та вербування. Частина з них — це строковики, яких силоміць перевели на контракт. Військові заявляють про бажання втекти з армії та звертаються за допомогою, оскільки вони "надивилися жахів на війні, побачили ставлення до людей як до витратного матеріалу та гарматного м'яса, зрозуміли, що вони воюють не проти "фашистів", що те, що їм говорили по телевізору – брехня", зазначають у "Ідіть лісом".