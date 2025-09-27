Захарова анонсувала удари дронами по транспортним вузлам НАТО у Польщі та Румунії
Речниця міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова попередила про нібито підготовку до ударів по "великих транспортним хабам НАТО у Польщі та Румунії"
Для цього, за її словами, буде використано "відремонтовані" російські БПЛА, що запускатимуться ЗСУ з території України, заявила вона через свій офіційний ТГ-канал.
Ось її слова:
"Судячи з наявної інформації, план київського режиму полягає в наступному:
1. Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БПЛА.
2. Оснастити їх бойовим елементом ураження.
3. Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом "російських дронів" на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.
4. Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.
5. Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО".
При цьому пропагандистка звинуватила Володимира Зеленського у тому, що він буцімто прагне розпалити "Третю світову війну".
- Російські дрони масовано залетіли до Польщі у ніч з 9 на 10 вересня. Це була перша подібна атака за усю сучану польську історію.
- Як заявив Зеленський, на Республіку Польщі тоді через територію України прямувало 92 російські ударні дрони й 73 з них збили українські військові.
