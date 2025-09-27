Захарова анонсувала удари дронами по транспортним вузлам НАТО у Польщі та Румунії

Для цього, за її словами, буде використано "відремонтовані" російські БПЛА, що запускатимуться ЗСУ з території України, заявила вона через свій офіційний ТГ-канал.

Ось її слова:

"Судячи з наявної інформації, план київського режиму полягає в наступному:

1. Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БПЛА.

2. Оснастити їх бойовим елементом ураження.

3. Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом "російських дронів" на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.

4. Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.

5. Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО".

При цьому пропагандистка звинуватила Володимира Зеленського у тому, що він буцімто прагне розпалити "Третю світову війну".