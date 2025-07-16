Заступник Лаврова назвав дивними вимоги Трампа щодо досягнення мирної угоди за 50 днів: ЦПД заявив про ухилення РФ від припинення війни
Росія намагається ухилитися від відвертої розмови про припинення війни в Україні. Зокрема, у РФ не розуміють, чому США висувають вимоги Москві, а не Києву
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Заступник російського глави МЗС Олександр Грушко назвав дивними вимоги лідера США Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди за 50 днів. За його словами, він не розуміє, чому Штати висувають вимоги РФ, а не Україні.
Водночас його колега Сергій Рябков каже, що будь-які вимоги Москві неприйнятні, тим більше ультиматуми.
"Кремль уперто продовжує перекладати відповідальність за війну на інших, ігноруючи той факт, що саме Росія вдерлася в Україну, веде окупаційну війну і щодня обстрілює українські міста. І лише від рішень Москви залежить, коли ця війна завершиться", – наголошує ЦПД.
Центр додає: Росія починає маніпулювати й саботувати дипломатію, коли їй пропонують прямі кроки до миру.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови Ради безпеки Російської Федерації й колишній президент Росії Дмітрій Медвєдєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом".
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Путіну зателефонувати верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, якщо тому цікаво, що станеться на 51-й день після невиконання умов Трампа щодо війни в Україні.
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