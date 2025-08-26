Збирала дані про оборонні установи: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала російські обстріли у Києві

Про це повідомила Служба безпеки України.

Кіберфахівці СБУ викрили у Києві ще одну російську агентку. Згідно з матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці.

Співробітники СБУ затримали жінку, коли вона проводила дорозвідку біля головного управління Національної гвардії.

У СБУ уточнюють, що відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати та передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи. Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.

Далі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.

Агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Російська спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.

У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на "евакуацію" до Росії через треті країни.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої поплічниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

Затриманій повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.