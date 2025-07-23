"Збирають дані про активістів, а на плакатах зображена символіка вторгнення РФ": ЦПД попередив про фейки РФ стосовно акцій проти закону щодо НАБУ й САП
Російські пропагандисти поширюють фейки про акції в Києві та Дніпрі проти законопроєкту, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Російські пропагандисти поширюють у мережі фото з учорашньої мирної акції в Києві, де активісти нібито тримали плакати з символікою російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.
ЦПД верифікував зображення та зазначив, що це фотошоп, який має на меті показати українців нібито готовими до капітуляції, а насправді плакат містив зовсім інший текст.
Також центр спростував інформацію, що нібито СБУ збирає дані про учасників мирної акції в Дніпрі, пропонуючи за це промокоди на доставку піци та іншу "цінну винагороду".
"Така інформкампанія є черговою спробою росіян посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем", - додали в ЦПД.
- 22 липня в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі розпочалися акції протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП.
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