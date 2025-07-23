"Збирають дані про активістів, а на плакатах зображена символіка вторгнення РФ": ЦПД попередив про фейки РФ стосовно акцій проти закону щодо НАБУ й САП

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російські пропагандисти поширюють у мережі фото з учорашньої мирної акції в Києві, де активісти нібито тримали плакати з символікою російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

ЦПД верифікував зображення та зазначив, що це фотошоп, який має на меті показати українців нібито готовими до капітуляції, а насправді плакат містив зовсім інший текст.

Також центр спростував інформацію, що нібито СБУ збирає дані про учасників мирної акції в Дніпрі, пропонуючи за це промокоди на доставку піци та іншу "цінну винагороду".

"Така інформкампанія є черговою спробою росіян посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем", - додали в ЦПД.