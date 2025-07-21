Зеленський анонсував рішення уряду, які дадуть змогу максимально контрактувати дрони-перехоплювачі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне максимально контрактувати кожну ефективну розробку для захисту населених пунктів від повітряних атак ворога
Про це він повідомив 21 липня в telegram за результатами наради, яку він назвав дуже змістовною.
"Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - написав Зеленський.
Він наголосив, що заявлені обсяги постачання дронів для військових забезпечать зміцнення захисту позицій Сил оборони на фронті та нормального життя в містах і селах.
"Відповідальність за виконання контрактів – персональна", - резюмував президент.
- 4 липня Зеленський повідомляв, що Україна планує максимально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.
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