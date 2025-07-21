Зеленський анонсував рішення уряду, які дадуть змогу максимально контрактувати дрони-перехоплювачі

Про це він повідомив 21 липня в telegram за результатами наради, яку він назвав дуже змістовною.

"Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - написав Зеленський.

Він наголосив, що заявлені обсяги постачання дронів для військових забезпечать зміцнення захисту позицій Сил оборони на фронті та нормального життя в містах і селах.

"Відповідальність за виконання контрактів – персональна", - резюмував президент.