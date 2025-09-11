Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму

Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму

Марія Музиченко
11 вересня, 2025 четвер
19:58
Війна з Росією Володимир Зеленський

У четвер, 11 вересня, президент Володимир Зеленський зазначив, що ситуація щодо порушення польського повітряного простору російськими дронами має таку ж риторику, що і використання "зелених чоловічків" у Криму

Зміст

Про це він повідомив у telegram-каналі.

"Відповідаючи на запитання журналістів, я наголосив: те, що сталося в Польщі, не є випадковістю. Це репетиція, психологічно дуже схожа на те, що Росія робила раніше з Кримом. Тоді Росія використовувала "зелених чоловічків". Сьогодні цю саму роль виконують російські безпілотники, перетинаючи кордони. Риторика та сама, небезпека та сама", - йдеться у повідомленні.

Президент також зазначив, що Patriot, SAMP/T і подібні системи не є зброєю проти дронів-камікадзе, оскільки їхнє озброєння орієнтоване передусім на балістичні загрози і є надто витратним.

Читайте також: Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ

"Одна ракета Patriot коштує 2–3 мільйони доларів, тоді як дрон, "шахед" або "герань", коштує до 100 тисяч. Коли Росія запускає 500–800 дронів на день, використання таких ракет проти них просто не є рішенням. Результат може дати лише комплексний, економічно ефективний підхід", - підкреслив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має унікальну багаторівневу систему оборони, яка включає ППО, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, авіацію, гелікоптери та засоби РЕБ — і це єдиний ефективний спосіб зупиняти масовані атаки. За словами президента така система є тільки в України та у "руських".

"Ми готові ділитися цим досвідом із нашими польськими та іншими європейськими партнерами. Це має бути спільна робота, щоб кожна держава могла захистити своїх людей", - додав Зеленський.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

