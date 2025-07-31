Зголошуються чоловіки 60+: у ЗСУ розповіли про перші результати експерименту з посилення ППО добровольцями

Про це LIGA.net повідомили в ЗСУ у відповідь на запит.

"На гарячу лінію Сил територіальної оборони ЗСУ надійшло близько 300 інформаційних запитів громадян щодо можливості вступу до груп протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто звернувся, жінок не було. Більшість претендентів – це чоловіки старше 60 років або колишні військовослужбовці, які звільнилися з військової служби та були виключені з військового обліку.

Добровольці, які служать у ППО, можуть одночасно працювати на своїй основній роботі.

"Чинна нормативно-правова база не передбачає звільнення громадян, які уклали контракт добровольця ТрО, з основного місця роботи", - повідомили в ЗСУ.

Водночас на них поширюються соціальні гарантії, як для військовослужбовців: пільги, статус учасника бойових дій, компенсації для родини у разі загибелі тощо.