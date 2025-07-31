Зголошуються чоловіки 60+: у ЗСУ розповіли про перші результати експерименту з посилення ППО добровольцями
За місяць дії експериментального проєкту, що передбачає залучення добровольців до протиповітряної оборони без військового обліку, до ЗСУ звернулися близько 300 осіб
Про це LIGA.net повідомили в ЗСУ у відповідь на запит.
"На гарячу лінію Сил територіальної оборони ЗСУ надійшло близько 300 інформаційних запитів громадян щодо можливості вступу до груп протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Серед тих, хто звернувся, жінок не було. Більшість претендентів – це чоловіки старше 60 років або колишні військовослужбовці, які звільнилися з військової служби та були виключені з військового обліку.
Добровольці, які служать у ППО, можуть одночасно працювати на своїй основній роботі.
"Чинна нормативно-правова база не передбачає звільнення громадян, які уклали контракт добровольця ТрО, з основного місця роботи", - повідомили в ЗСУ.
Водночас на них поширюються соціальні гарантії, як для військовослужбовців: пільги, статус учасника бойових дій, компенсації для родини у разі загибелі тощо.
- Кабмін 11 червня затвердив проєкт створення груп протиповітряного захисту із добровольців територіальних громад. Вони протидіятимуть дронам-камікадзе та іншим повітряним загрозам.
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