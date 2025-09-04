Журналіст Цимбалюк пояснив, чому Росія ніколи не погодиться на заморожування лінії фронту

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Роман Цимбалюк.



"Справа ж не в зустрічі Зеленського й Путіна. Зеленський міг би дійсно відповісти на слова Путіна про зустріч у Москві тим, що хай російський диктатор приїздить до Києва. А ще краще на нейтральну територію - в Гаагу. А можливо й не варто було цього робити, бо дійсно справа не в зустрічі, а в домовленостях, які б мали бути ухвалені", - пояснив Цимаблюк.



Журналіст зауважив, що сьогодні ніхто не говорить про суть й ключові домовленості переговорів Зеленського й Путіна, що є важливою передумовою такої зустрічі.

"Всі зараз говорять про зустріч Зеленського з Путіним, про місце, а про суть переговорів ніхто не говорить. Американці пропонують зупинити бойові дії по лінії фронту. Ми не можемо зараз сказати США, що це бажано зробити по лінії державних кордонів України. Росіяни зрозуміло чому проти заморозити бойові дії, бо Україна відсувається на Захід. Ми й так вже є автоматично частиною Заходу. Тому всі ці розмови про зустріч Зеленського й Путіна не мають сенсу. Єдине, що ми маємо запитувати в президента США, коли закінчаться його вічні два тижні, які він постійно дає Путіну", - додав він.