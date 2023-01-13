"Війна затягується": очільник Мінфіну Марченко заявив, що Україна потребує більшої фінансової підтримки Заходу
Фінансової підтримки з боку Заходу для України недостатньо, оскільки війна з РФ затягується. Наша країна потребує створення фінансово-координаційної платформи
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко написав у своїй колонці на Time напередодні зустрічі у Давосі.
Чиновник зазначив, що в 2023 році дефіцит державного бюджету України сягне $38 млрд. Також він нагадав, що через постійні масовані ракетні обстріли Україна потребуватиме більше коштів на відбудову.
"Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль у тому, як ми пройдемо 2023 бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжувати надавати гранти Україні, а також пропозицію Європейської Комісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги для України у 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо", - написав Марченко.
Він заявив, що для України потрібно створити нову фінансово-координаційну платформу.
"Ідея розробки цієї платформи полягає в тому, щоб залучати країни-члени Великої сімки та міжнародні фінансові установи на регулярній основі, щоб сприяти обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також забезпечити своєчасне та ефективне спрямування фінансової допомоги від різних донорів", - пояснив Марченко.
- За даними очільника Європейської ради Мішеля, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від країн Євросоюзу близько 50 млрд євро допомоги.
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