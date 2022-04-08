Війну РФ в Україні підтримує 74% росіян, армію РФ - 89%, - опитування ВЦВГД

Про це йдеться в результатах опитування, яке опублікував Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

За даними на 5 квітня, підтримують рішення про проведення спеціальної військової операції 74% росіян, не підтримують 17%, кожен десятий не зміг відповідати.

Про свою довіру російській армії, за даними на 31 березня, повідомили 89% опитаних, швидше за не довіряють армії 8%.

Схвалюють діяльність президента Росії 78% громадян, не схвалюють 13%.

Також більшість вважає, що проти Росії ведеться інформаційна війна у зв'язку з проведенням "спеціальної військової операції" Росії в Україні (90%). Не вважають, що ведеться інформаційна війна, 4%. Ще 6% важко відповісти.

Понад половина росіян повідомили, що бачили матеріали, які демонструють дії Росії в Україні в негативному ключі (61%), проте 41% вважають їх скоріше брехливими.

Нагадаємо, 30 березня своє опитування опублікувала провідна недержавна соціологічна агенція в Росії, "Левада-Центр". Згідно з її даними, підтримка Путіна становила 83%, 69% росіян були переконані, що їхня країна рухається в правильному напрямку.

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