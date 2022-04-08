Війну РФ в Україні підтримує 74% росіян, армію РФ - 89%, - опитування ВЦВГД
Більшість росіян бачила інформацію з негативним висвітленням дій армії РФ, проте відмовляється їй вірити
Про це йдеться в результатах опитування, яке опублікував Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).
За даними на 5 квітня, підтримують рішення про проведення спеціальної військової операції 74% росіян, не підтримують 17%, кожен десятий не зміг відповідати.
Про свою довіру російській армії, за даними на 31 березня, повідомили 89% опитаних, швидше за не довіряють армії 8%.
Схвалюють діяльність президента Росії 78% громадян, не схвалюють 13%.
Також більшість вважає, що проти Росії ведеться інформаційна війна у зв'язку з проведенням "спеціальної військової операції" Росії в Україні (90%). Не вважають, що ведеться інформаційна війна, 4%. Ще 6% важко відповісти.
Понад половина росіян повідомили, що бачили матеріали, які демонструють дії Росії в Україні в негативному ключі (61%), проте 41% вважають їх скоріше брехливими.
- Нагадаємо, 30 березня своє опитування опублікувала провідна недержавна соціологічна агенція в Росії, "Левада-Центр". Згідно з її даними, підтримка Путіна становила 83%, 69% росіян були переконані, що їхня країна рухається в правильному напрямку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе