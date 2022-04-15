Вийшли подивитись на збиту ракету та потрапили під обстріл: у Таврійську загинуло двоє цивільних, є поранені
На тимчасово захопленій російськими військами Херсонщині загинуло двоє цивільних, ще троє отримали поранення внаслідок обстрілів 15 квітня
Про це повідомляє Каховська міська рада.
"Сьогодні зранку в Каховці було неспокійно. П’ятеро цивільних мешканців поступило в Каховську міську лікарню. Двоє вбитих, троє поранених (з них один у важкому стані в реанімації, 2 – середньої важкості). У всіх поранення від осколків", – йдеться у повідомленні.
Лікарі розповіли, що мешканці вийшли подивитися на збиту ракету, внаслідок чого самі потрапили під обстріли.
"Звертаємось до всіх каховчан і мешканців нашої Каховської громади. Якщо чуєте постріли або вибухи, не чекайте повідомлень, не підходьте до вікон, не вибігайте на вулицю, аби зафіксувати", – наголошують у міській раді.
- 15 квітня у Скадовську на Херсонщині росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами.
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