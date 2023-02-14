Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Йдеться про пасажирів рейсу DP992 Дубай-Москва (Внуково). Вони мали вилетіти ще вчора, 13 лютого, о 15:20. Але їх Boeing 737-800 прибув до аеропорту Аль-Мактум рейсом з Москви із запізненням — о 17:22.

У процесі підготовки борту до вильоту було виявлено втрату герметичності носової стійки шасі і витік гідравлічної рідини з неї.

В результаті цей літак не зміг доставити пасажирів у Москву — після численних переносів їх розмістили в готелі.

Телеграм-видання "База", з посиланням на слова пасажирів, повідомляє, що їжу та воду авіакомпанія надала лише через п'ять годин. Ще через деякий час пасажирам запропонували оселитися в готелі, адже виліт знову перенесли. Вже на ранок. Тільки готель виявився за 70 км від аеропорту і оплачувати таксі потрібно було власним коштом.

Сьогодні вночі авіакомпанія відправила в Дубай резервний борт – теж Boeing, який мав забрати пасажирів, що не відлетіли. Але й він застряг в Аль-Мактум — після виїзду літака на злітно-посадкову смугу спрацювала сигналізація несправності електросистеми.

"База" зазначає, що людей довго не випускали із салону з вимкненим кондиціонером — одній з пасажирок стало погано через задуху. За добу після першого запланованого вильоту пасажирів знову повернули до аеропорту. Частина пасажирів вирішила не чекати — авіакомпанія повернула їм гроші, пасажири купують квитки на літаки інших авіакомпаній.

У компанії затримку вильоту рейсу пояснили несправністю двох літаків, у тому числі резервного, додавши, що пасажирам було надано гаряче харчування, прохолодні напої та розміщення у готелі. Про час вильоту компанія пообіцяла проінформувати їх через смс-повідомлення.