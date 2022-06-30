Про це у twitter повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Заступник начальника штабу – начальник оперативного відділення штабу 11 ОДШБР підполковник Павло Кисляков вийшов із чата. Офіційно денацифікований та демілітаризований. Слава Нації! Смерть ворогам!" - написав він.

Раніше було ліквідовано командира взводу російської армії Іллі Мазаєва (Мазая). Він раніше був внесений до бази "Миротворець". Його справжнє ім’я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК Вагнера.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb