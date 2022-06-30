"Вийшов із чата": українські бійці ліквідували підполковника російської армії Кислякова
ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 11 ОДШБ підполковника армії РФ Павла Кислякова
Про це у twitter повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
"Заступник начальника штабу – начальник оперативного відділення штабу 11 ОДШБР підполковник Павло Кисляков вийшов із чата. Офіційно денацифікований та демілітаризований. Слава Нації! Смерть ворогам!" - написав він.
- Раніше було ліквідовано командира взводу російської армії Іллі Мазаєва (Мазая). Він раніше був внесений до бази "Миротворець". Його справжнє ім’я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК Вагнера.
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