Про це і не тільки світові ЗМІ писали 7 лютого:

The New York Times:

Російські війська готуються розпочати новий наступ, який може незабаром поглинути багато містечок та сіл на Донбас, пише видання.Наслідки посилення наступу Росії вже відчуваються в містах і селах уздовж сотень кілометрів східного фронту. Зокрема таких, як маленьке Невське. "Ви повинні побачити тут феєрверки, – розповідає NYT 61-річна мешканка села, доки навколо лунають артилерійські обстріли. – Це як Новий рік". Вона вимірює просування росіян, прислухаючись до гуркоту артилерійських снарядів. А лікарі у ближніх госпіталях говорять про зростання втрат серед українських військових.

Тим часом за даними британської розвідки, окупанти просуваються лише на кілька сотень метрів на тиждень. Росія залучає все більше призовників і військових вантажів на Сході України, проте залишається питання, чи має вона достатньо сил, щоб підтримувати тривалий наступ.

У ще одному матеріалі NYT пише про те, як Росія переживає посилення тиску на свої нафтові доходи. Минулого року Росії вдалося перенаправити експорт нафти до Азії. І таким чином не лише зберегти прибуток, але й збільшити його, завдяки ухилення від сплати податків, шлях яких раніше вдосконалили її союзники Іран і Венесуела. Проте довго така схема може й не працювати. Є ознаки того, що західні заходи контролю, які набули чинності в грудні (ембарго на більшість продажів до Європи та обмеження цін країн G7 на російську сиру нафту, що продається іншим країнам), починають серйозно впливати на прибутки від енергії. Проте дія санкцій – це не спринт, а марафон, який потребує чи не років.

The Washington Post:

Російські та українські сили ведуть запеклі бої за Бахмут. Як повідомляє WP, міністр оборони Росії заявив у вівторок, 7 лютого, що "військові операції" в районі Бахмута "розвиваються успішно", але президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українські сили тримають місто і не дають росіянам його оточити.

The Guardian:

У ЄС стурбовані витоком інформації щодо подробиць можливого візиту Володимира Зеленського до Брюсселю. Взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС виникли через занепокоєння щодо безпеки президента України. Приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит повідомили італійські ЗМІ, а пізніше оголосила у Twitter Європейська народна партія. Публікацію швидко видалили, проте ЗМІ встигли заскрінити твіт. Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейський парламент відповідальний за витік інформації.

Москва знову погрожує НАТО через постачання зброї Україні. "Такі кроки фактично втягують країни НАТО в конфлікт і врешті-решт можуть призвести до непередбачуваної ескалації", – заявляє Шойгу. Тим часом Берлін схвалив поставку 178 танків Leopard 1. А перший Leopard 2 вже прибув до Києва, про що повідомив Олексій Резніков.

Видання також публікує відео з українського безпілотника, на якому видно, як російські бійці витягують свого важко пораненого командира з поля бою, а потім жорстоко б’ють його предметами, схожими на лопати. "Четверо солдатів російського угруповання найманців Вагнера несуть свого колегу крізь ландшафт зруйнованих будинків, тримаючи його за руки та ноги. Потім вони кидають його біля сараю. На другому відео видно, як троє чоловіків б’ють його лопатами. Доля пораненого командира невідома. Але цей епізод співпадає з постійними повідомленнями про низький моральний дух серед російських найманців", – пише Guardian.

Politico:

Меркиня Парижа Анн Ідальго у вівторок, 7 лютого, заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року. Зміна поглядів змушує меркиню Парижа вступити в протиріччя з Міжнародним олімпійським комітетом, який розробив дорожню карту дозволу росіянам і білорусам змагатися у 2024 році як "нейтрали" та за суворих умов, пише видання та нагадує, що цей крок МОК викликав критику з боку офіційних осіб в Україні, які активізували лобіювання, щоб заборонити росіян і білорусів, і погрожували бойкотувати Ігри. Суперечка переросла в міжнародну суперечку, коли Польща, Естонія, Латвія та Литва також закликали до повної заборони минулого тижня.

CNN:

Американські журналісти також акцентують на заяві Шойгу щодо втягування НАТО у конфлікт та підкреслюють, що вона прозвучала в той момент, коли Україна очікує, що Росія мобілізує до пів мільйона додаткових солдатів у найближчі місяці.

Також видання повідомляє про призначення в Україні нових міністра внутрішніх справ і голови СБУ. Новим головою СБУ став Василь Малюк, а міністром внутрішніх справ став Ігор Клименко, який раніше був головою Нацполіції.

Серед новин також про те, що Україна вилучила з бібліотек мільйони книжок у рамках дерусифікації. У парламенті заявили, що 44% книжок у публічних бібліотеках все ще російськомовні, решта українською та іншими мовами, зазначають у CNN.

BBC:

Видання наголошує, що росіяни посилюються на сході перед наступом, посилаючись на слова Гайдая про те, що десятки тисяч росіян відправляються на схід України для наступу, запланованого після 15 лютого. Тим часом розвідка Великої Британії говорить, що метою Росії майже напевно було захопити частини Донецької області України, які ще не були окуповані. Але Велика Британія заявила, що "залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів".

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти теж не оминули відео із побиттям російськими військовими, вагнерівцями, пораненого командира, якого ті, скоріш за все, вбили. Тут вони наголошують на низькому моральному духові окупантів, а також на тому, що скоріш за все із поля бою пораненого винесли власне для того, аби добити власноруч.

Також видання публікує розмову із українським депутатом Сергієм Рахманіним щодо ситуації на фронті та підготовки російського наступу. Зокрема про те, що Путін із Герасимовим вважають, наче упродовж наступних 6 місяців зможуть виснажити Україну та взяти на себе стратегічну ініціативу.

І ще один матеріал "Виборчої" присвячений Зеленському та його планованому візиту до Брюсселю. Візит мав бути таємним. Проте через витік інформації він тепер стоїть під питанням і точної інформації, чи зустрічі таки відбудуться, немає.