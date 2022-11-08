Військкомат Санкт-Петербурга відправив повістку безвісти зниклому коку крейсера "Москва"

Про це повідомляють росЗМІ.

"За неявку у вказаний час та місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності", - написали в повістці.

Зазначають, що корабельний кухар до військкомату не з'явився. Один із його друзів чоловіка розповів, що він поїхав на строкову службу менш ніж рік тому. До цього кок закінчив залізничний ВНЗ і пішов оглядачем вагонів на станції "Сортировочная".

Зазначають, що чоловік відтягував призов до останнього. Утім згодом йому довелося піти до армії. Друзі відмовляли його, а мати навпаки підтримала.

"Минулої осені розлучився з дівчиною. Коштів у нього, щоб розв'язати питання з армією альтернативним шляхом, не було, і він вирішив, що сходить", - розповів друг кока.

Кок не виходив на зв'язок з 8 квітня, коли крейсер "Москва" вийшов з порту Севастополя. Його друзі зв'язалися з людиною, яка вижила після затоплення крейсера. Вона зазначила, що кок перед вибухом пішов за їжею. Після його ніхто не бачив.

Мати підтвердила, що зниклому синові надійшла повістка. Вона зазначила, що це була якась плутанина. Далі про сина вона розмовляти відмовилася.

4 листопада суд у Севастополі визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок ураження крейсера "Москва" у квітні 2022 року.