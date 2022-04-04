Військові лікарні Росії і Білорусі не можуть впоратися з напливом поранених окупантів, які прибувають з України - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграм.



"Наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів", – йдеться у повідомленні.



Крім того, загарбники обладнують під польові шпиталі різні приміщення на тимчасово окупованих територіях. Так, у місті Ізюм на Харківщині для польовий шпиталь обладнали місцеву школу.



"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти", – зазначив Генштаб.



Втрати офіцерського складу загарбники збираються поповнити офіцерами ВНЗ. Наприклад, у військовій академії зв’язку у Санкт-Петербурзі терміно готують офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.



При цьому за 40 днів війни Росія тільки двічі оголошувала про втрати особового складу.



В Генштабі додали, що на Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала – триває ліквідація наслідків перебування окупантів.



"На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію російської федерації", – повідомили в ЗСУ.



На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники затримують мирних жителів та примушують їх обладнанувати позиції ворога. Також окупанти стали частіше красти транспортні засоби у місцевих.

Нагадаємо, окупанти намагаються поліпшити тактичне положення на півдні України.