Не схвалював переведення "з пілота в піхоту": Герой України Анатолій Кривоножко очолив Повітряні сили України
Герой України Анатолій Кривоножко став командувачем Повітряних Сил. До цього він рік був виконувачем обов'язків на цій посаді
Еспресо розповість детальніше про військовослужбовця, генерал-лейтенанта Збройних сил України Кривоножка та його бойові заслуги в боротьбі з росіянами.
Біографічні дані
Анатолій Кривоножко – український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних Сил України, який відзначився під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Командувачем Повітряних сил Збройних Сил України став з 3 серпня.
Народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік був командиром 114-ї бригади тактичної авіації, що базується в Івано-Франківську.
У 2015 році став командувачем Повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних Сил України.
2016 року отримав звання генерал-майора. А вже в жовтні 2018 року став генерал-лейтенантом.
Після повномасштабного вторгнення
У зоні відповідальності Кривоножка під час широкомасштабного вторгнення Росії було знищено понад 1160 ракет і дронів, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль. Повітряне командування "Центр", яке очолював Кривоножко, відповідало за протиповітряну оборону Києва, Чорнобильської АЕС, військової інфраструктури та транспортних вузлів у північних, північно-східних і центральних регіонах.
У 2023 році президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "Золота Зірка" генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому було присвоєно найвище звання – Героя України.
Через рік, наприкінці серпня 2024-го його призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача, відтепер він командувач Повітряних сил Збройних Сил України, без приставки "т.в.о.".
Крім військової служби, генерал-лейтенант Кривоножко видав декілька наукових праць. Був автором та співавтором статей на військову тематику. Серед них: "Наука та техніка Повітряних сил Збройних Сил України", "Системи озброєння та військова техніка", "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил".
Не схвалював переведення "з пілота в піхоту"
На початку цього року в січні деякі ЗМІ поширили інформацію, що начебто військовослужбовців Повітряних сил дефіцитних спеціалізацій переводитимуть у піхоту. Однак цю заяву тодішній виконувач обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко заперечив
Відповідну заяву оприлюднили на сторінці Повітряних сил ЗСУ.
"Офіційно повідомляю – такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей", – заявив тоді Кривоножко.
Він також наголошував, що не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців.
Водночас Кривоножко не виключив повністю переведення особового складу.
"Відповідно до прийнятих рішень Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Утім це не буде стосуватися саме дефіцитних спеціальностей і фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією", – пояснював тоді Кривоножко.
Нагороди Анатолія Кривоножка
У переліку нагород має найвище звання – Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", яке напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2023 року, отримав від президента Зеленського за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.
Крім цього у січні 2023 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ст. - за особисту мужність і самовіддані дії в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Орден Богдана Хмельницького III ст. отримав 10 червня 2022 року.
У березні 2022 року був нагороджений орденом Данила Галицького.
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