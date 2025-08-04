Не схвалював переведення "з пілота в піхоту": Герой України Анатолій Кривоножко очолив Повітряні сили України

Еспресо розповість детальніше про військовослужбовця, генерал-лейтенанта Збройних сил України Кривоножка та його бойові заслуги в боротьбі з росіянами.

Біографічні дані

Анатолій Кривоножко – український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних Сил України, який відзначився під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Командувачем Повітряних сил Збройних Сил України став з 3 серпня.

Народився 23 липня 1965 року. З 2006 по 2008 рік був командиром 114-ї бригади тактичної авіації, що базується в Івано-Франківську.

У 2015 році став командувачем Повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних Сил України.

2016 року отримав звання генерал-майора. А вже в жовтні 2018 року став генерал-лейтенантом.

Після повномасштабного вторгнення

У зоні відповідальності Кривоножка під час широкомасштабного вторгнення Росії було знищено понад 1160 ракет і дронів, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль. Повітряне командування "Центр", яке очолював Кривоножко, відповідало за протиповітряну оборону Києва, Чорнобильської АЕС, військової інфраструктури та транспортних вузлів у північних, північно-східних і центральних регіонах.

У 2023 році президент України Володимир Зеленський особисто вручив орден "Золота Зірка" генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому було присвоєно найвище звання – Героя України.

Через рік, наприкінці серпня 2024-го його призначили тимчасово виконувати обов'язки командувача, відтепер він командувач Повітряних сил Збройних Сил України, без приставки "т.в.о.".

Крім військової служби, генерал-лейтенант Кривоножко видав декілька наукових праць. Був автором та співавтором статей на військову тематику. Серед них: "Наука та техніка Повітряних сил Збройних Сил України", "Системи озброєння та військова техніка", "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил".

Не схвалював переведення "з пілота в піхоту"

На початку цього року в січні деякі ЗМІ поширили інформацію, що начебто військовослужбовців Повітряних сил дефіцитних спеціалізацій переводитимуть у піхоту. Однак цю заяву тодішній виконувач обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко заперечив

Відповідну заяву оприлюднили на сторінці Повітряних сил ЗСУ.

"Офіційно повідомляю – такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей", – заявив тоді Кривоножко.

Він також наголошував, що не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців.

Водночас Кривоножко не виключив повністю переведення особового складу.

"Відповідно до прийнятих рішень Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Утім це не буде стосуватися саме дефіцитних спеціальностей і фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією", – пояснював тоді Кривоножко.

Нагороди Анатолія Кривоножка

У переліку нагород має найвище звання – Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", яке напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2023 року, отримав від президента Зеленського за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

Крім цього у січні 2023 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ст. - за особисту мужність і самовіддані дії в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Орден Богдана Хмельницького III ст. отримав 10 червня 2022 року.

У березні 2022 року був нагороджений орденом Данила Галицького.