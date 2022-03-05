Військові з Держспецзв'язку потребують шоломів і бронежилетів
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації просить допомогти шоломами та бронежилетами
Про це йдеться в телеґрамі відомства.
"Терміново! Військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України потрібні бронежилети та захисні шоломи", - повідомили в Держспецзв'язку.
У службі попросили допомоги у волонтерів, громадських організацій та всіх, хто може її надати.
Контакт для зв’язку в телеґрамі: @artemdorofeiev.
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