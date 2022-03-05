Військові з Держспецзв'язку потребують шоломів і бронежилетів

Про це йдеться в телеґрамі відомства.



"Терміново! Військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України потрібні бронежилети та захисні шоломи", - повідомили в Держспецзв'язку.



У службі попросили допомоги у волонтерів, громадських організацій та всіх, хто може її надати.



Контакт для зв’язку в теле ґ рамі: @artemdorofeiev.

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