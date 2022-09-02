Військові з обох сторін докладатимуть найбільші зусилля на двох ділянках - Донеччина та Херсонщина, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що перекидання російських сил на нашу територію частково будуть підсилювати бойові дії на Донеччині, а також стануть резервом для підтримки активності на Півдні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити про очікування активізації дій РФ і зважити на брифінг начальника Головного оперативного управляння Генштабу ЗСУ Олексія Громова, то він зазначив про активізацію бойових дій на Донеччині та спроби противника вийти на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня, також на перекидання сил того ж 3-го армійського корпусу та частин російської армії з Бєлгородської області, що за оцінкам нашого Генштабу пов'язано з посиленням активності на Донеччині", - зазначив військовий експерт.
Сергій Згурець додав, що так само перекидання російських сил з Криму на нашу територію частково будуть підсилювати бойові дії на Донеччині та частково стануть резервом, аби підтримати активність на Півдні.
"Утримання правого берега Дніпра для російського угрупування надзвичайно важливо як і утримання Херсонської області, які є суходільним містком для виходу ворога до Чорного моря, також дасть йому можливість утримувати та відсікати Україну від чорноморської акваторії. Я думаю, що головні дві ділянки, де будуть прикладатися суттєві зусилля з обох сторін у бойових діях - це Донеччина у довгостроковій перспективі та битва за Херсонщину у середньостроковій", - підсумував Згурець.
- 2 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, проте завдає авіаударів по українських територіях
- Також підрозділами Сил оборони відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Майорськ, Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога у напрямках Авдіївки та Красногорівки
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