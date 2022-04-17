Військових США почали навчати за сценаріями з російсько-української війни, - Голос Америки

Про це повідомляє Голос Америки.



"Я думаю, що зараз вся армія справді дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки", - міністерка армії США Крістін Вормут.



Здобуті уроки, за її словами, варіюються від російського озброєння та проблем з логістикою до зв'язку та використання інтернету.



Найближчими тижнями, згідно зі сценарієм навчань, військовослужбовці навчатимуться прийомів боротьби з ворогом, який хоче знищити місто ракетними залпами для подальшого захоплення.



У навчаннях беруть участь російськомовні рольовики. Вони зображають представників ворожої держави, які контролюють вигадане місто Уджен.



Також за легендою, вони постійно розповсюджують у соцмережах дезінформацію проти бригади американських військових, які готуються до атаки на захоплене ворогом місто.

За словами Вормут, спостерігаючи за тим, що відбувається з російськими військами, американцям також буде корисно подумати про те, що правильне з точки зору модернізації.



Вона зазначила, що деякі американські танки надто важкі, а рельєф місцевості в Європі важкопрохідні: найчастіше він глинистий і відрізняється від добре утрамбованого піску в пустелі.

Нагадаємо, США готові відправити до України зброю, для якої потрібне навчання військових. Раніше США знайшли спосіб провести навчання українських військових протягом 24-48 годин.