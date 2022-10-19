Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, зарплата та додаткова нагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць продовжує нараховуватися родинам військових, які потрапили у полон або зникли.

"Такі виплати здійснюються членам сім’ї військовослужбовця (за їх зверненням) у такому порядку: дружині або чоловіку; повнолітнім дітям або законним представникам неповнолітніх дітей (якщо немає дружини чи чоловіка); батькам рівними частинами, якщо військовослужбовець не перебуває у шлюбі та не має дітей", - повідомив Павлюк.

Павлюк наголосив, що виплати членам сімей проводяться до повернення військовослужбовця або до визнання його судом безвісно відсутнім чи померлим.

Також він розповів, що сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, у тому числі грошова допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, що здійснюються у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

Усі внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

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