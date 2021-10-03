Військовий бюджет Росії вперше за останні роки офіційно перевищить витрати на економіку
Витрати федерального бюджету РФ з розділу "Національна оборона" наступного, 2022, року перевищуватимуть цивільні статті
Цим головний фінансовий документ країни-агресора, в разі його прийняття, відрізнятиметься від бюджетів 2020 та 2021 років, інформує Еспресо.TV.
Як стверджують журналісти РБК.ru, такий висновок випливає з пояснювальної записки до проекту бюджету Росії на 2022-2024 роки.
У 2022 році федеральний центр витратить на оборону понад 3,5 трлн руб. - майже 15% загальних витрат, або 2,6% прогнозованого ВВП країни.
Водночас на підтримку російської економіки Москвою буде скеровано трохи менше - 3,46 трлн руб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе