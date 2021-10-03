Військовий бюджет Росії вперше за останні роки офіційно перевищить витрати на економіку

Цим головний фінансовий документ країни-агресора, в разі його прийняття, відрізнятиметься від бюджетів 2020 та 2021 років, інформує Еспресо.TV.



Як стверджують журналісти РБК.ru, такий висновок випливає з пояснювальної записки до проекту бюджету Росії на 2022-2024 роки.



У 2022 році федеральний центр витратить на оборону понад 3,5 трлн руб. - майже 15% загальних витрат, або 2,6% прогнозованого ВВП країни.



Водночас на підтримку російської економіки Москвою буде скеровано трохи менше - 3,46 трлн руб.





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