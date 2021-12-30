Військовий призов-2022 триватиме від квітня до червня та від жовтня до грудня, - Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Згідно з указом № 687/2021 у 2022 році військовий призов відбуватиметься у квітні-червні та в жовтні-грудні. Тоді ж звільнятимуть у запас військових, у яких закінчився термін строкової військової служби.



Призовні комісії почнуть працювати від 1 квітня та 1 жовтня, а підготовчі заходи проведуть за місяць до цього.



Також в указі зазначають, що призвані строковики не братимуть участі в ООС.



Передусім їх залучатимуть до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації, крім тих, які розташовані в Донецькій і Луганській областях.



Громадяни, які навчаються, на строкову службу призвані не будуть. Вони отримають відтермінування на період здобуття освіти. Це стосується студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, серед іншого - під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти, фахової передвищої та/або вищої освіти, зокрема під час здобуття наступного ступеня, у закладах середньої або вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.



Крім того, відстрочку надають тим, хто проходить військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.



Питання про призов і надання відтермінування чи звільнення розглядають районні чи міські призовні комісії.



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