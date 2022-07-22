Про це заявив речник командування Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат.

Через повномасштабну війну перехід на нове озброєння може відбутися раніше, ніж планувалося, — сказав він.

"Ще кілька років тому у Повітряних силах було прийнято візію до 2035 року, де все це розписано не лише щодо бойової авіації, а й зенітно-ракетних військ та інших видів. Повітряні сили — це великий вид військ, другий за чисельністю. У мирний час він налічує близько 50 тис. військовослужбовців: авіація, зенітно-ракетні війська, безпілотники, радіоелектронна розвідка, зв'язок та багато інших... Війна внесла свої корективи й, можливо вже як позитив, ми перейдемо раніше на те озброєння, ніж було прописано у візії до 2035 року", - зауважив Ігнат.

"Ми повинні переходити на нове озброєння. Якщо ж західне озброєння буде технологічним, виконуватиме ті завдання, які потрібні Україні, можливо, це буде менше бригад, але вони будуть якісніше укомплектовані та якісніше технологічно виконувати свої завдання", - додав речник ВПС.

19 липня Повітряні сили ЗСУ в районі Нової Каховки збили російський винищувач Су-35.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb