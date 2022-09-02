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Головна війна з Росією Військово-стратегічні навчання не змогли підтримати здатність росіян проводити широкомасштабні наступальні операції, - британська розвідка

Військово-стратегічні навчання не змогли підтримати здатність росіян проводити широкомасштабні наступальні операції, - британська розвідка

2 вересня, 2022 п'ятниця
10:21
війна з Росією російські війська окупанти

Росіяни проводять спільні стратегічні навчання "Восток 22", щоб вразити російських лідерів і міжнародну аудиторію

Про це інформує британська розвідка.

Як зазначено в повідомленні, 1 вересня військові РФ розпочали спільні стратегічні навчання "Восток 22". У них, за словами Росії, візьме участь 50 тис. військових. Однак британські розвідники впевнені, що залучать не більш ніж 15 тис. військовослужбовців - це близько 20% тих, хто брав участь у таких навчаннях 2018 року.

Розвідка наголошує, що навіть такі військово-стратегічні навчання не допомагають армії РФ проводити широкомасштабні операції. 

"Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Восток", не змогли підтримувати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції", - пишуть розвідники.

Вони впевнені, що заходи на кшталт "Востоку 22" спрямовані лише на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.

  • Американський інститут вивчення війни заявив, що ЗСУ потрібний час на успішне проведення контрнаступу, адже він складається з багатьох злагоджених операцій.
  • Британська розвідка повідомила, що росіяни перекидають на південь України заздалегідь сформовані підрозділи, щоб відбити контрнаступ ЗСУ.

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