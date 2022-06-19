Візи для відвідин України росіяни отримуватимуть через третю країну
Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції Президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в Російській Федерації", - сказав Немчінов.
За його словами, після того, як буде ухвалене відповідне рішення МЗС додатково поінформує про спосіб отримання візи та її вартість
"З 1 липня громадяни Російської Федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні", - сказав Немчінов.
- 17 червня, Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ. У думі заявили, що РФ не буде вводити візи для українців у відповідь на рішення України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе