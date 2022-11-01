Про це повідомила дружина Влада Ями Лілія в Instagram.

Влад Яма покинув Україну в перший день повномасштабного вторгнення Росії. Оселившись у США, танцівник відвідує заходи на підтримку українців. Цього разу на вечірці, присвяченій Гелловіну, Яма відіграв діджей-сет. Він вбрався у сорочку з яскравим принтом та вдягнув на голову перуку з довгим волоссям та бандану.

"Вихідними пройшов захід на підтримку України. Гелловін", - написала в соцмережі дружина Влада Лілія.

Свято провели на борту катера в діловому районі Даунтаун Маямі. Організаторами виступила спільнота українців Ukrainian Miami. Окрім подружжя Влада та Лілії Ями, на вечірці розважались і інші гості, зокрема був присутній онук легендарного Богдана Ступки актор Дмитро. Він також з 24 лютого не повертався до України. В інтервʼю актор зазначав, що 24-го саме летів до України через Стамбул, але через повномасштабне вторгнення усі рейси скасували. Тож артист повернувся до США.

У спільноті Ukrainian Miami також прокоментували захід, оцінивши надзвичайну атмосферу.

"Це був неймовірний захід! Дякуємо всім, хто прийшов і був учасником чудової атмосфери", - написали в Ukrainian Miami.

Наприкінці вересня дружина Ями прокоментувала виїзд чоловіка за кордон. Лілія зазначила, що вважає це запитання "як мінімум некоректним". Вона зауважила, що це їхня особиста справа.

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