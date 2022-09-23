Влада боїться волонтерського руху в Україні?

У п'ятницю, 23 вересня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" Христина Парубій поговорить із волонтером та воїном Олександром Молодим про переслідування волонтерів. Чому вже другий місяць поспіль не може вирішитися проблема, як обшуки та кримінальні справи вплинули на ситуацію на фронті та забезпечення військових.

Чи не боїться влада волонтерського руху в Україні? Чому влада і волонтери не стоять пліч – о – пліч у боротьбі з ворогом?

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