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Влада боїться волонтерського руху в Україні?

23 вересня, 2022 п'ятниця
11:00
Новини війна та волонтери

Як переслідування волонтерів вплинуло на ситуацію на фронті та забезпечення наших захисників

У п'ятницю, 23 вересня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" Христина Парубій поговорить із волонтером та воїном Олександром Молодим про переслідування волонтерів. Чому вже другий місяць поспіль не може вирішитися проблема, як обшуки та кримінальні справи вплинули на ситуацію на фронті та забезпечення військових.

Чи не боїться влада волонтерського руху в Україні? Чому влада і волонтери не стоять пліч – о – пліч у боротьбі з ворогом?

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