Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Влада фактично монополізувала телеринок, тепер хоче контролювати онлайн ЗМІ – Сюмар про загрози Закону про медіа

Влада фактично монополізувала телеринок, тепер хоче контролювати онлайн ЗМІ – Сюмар про загрози Закону про медіа

7 грудня, 2022 середа
13:29
Новини на фото: Вікторія Сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар вважає, що Закон про медіа, який найближчим часом має ухвалити Верховна Рада, призведе до цензури в онлайн ЗМІ, посилення анонімних телеграм-каналів і закриття фахових незалежних сайтів.

 На своїй сторінці у мережі Facebook Сюмар застерегла депутатів від підтримки закону у такій редакції.

«Вже ближчим часом Верховна Рада може ухвалити Закон про медіа. Закон євроінтеграційний, який приводить медійне законодавство у відповідність з термінологією ЄС. Але в український закон автори вписали регулювання онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагає. І не просто регулювання, а можливість блокування інтернет видання без рішення суду, лише за рішенням Національної ради з питань телебачення та радіомовлення», – констатує народна депутатка.

«Нацрада, яка навіть судячи з назви має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет. Такого досвіду в неї немає, бо досі в Україні інтернет не регулювався. Але Нацрада відразу отримує величезні повноваження для регулювання інтернету – проводити перевірки, приходити до місця реєстрації онлайн ЗМІ і вимагати документи, в тому числі і податкові; накладати приписи, визначати штрафи і блокувати інтернет видання або назавжди, або строком на один місяць. Хоча для телебаченням і радіо блокування мовлення без рішення суду не передбачено (окрім як за суто формальними підставами)», – пише Сюмар.

«Загалом законопроект ділить онлайн медіа на три види – анонімні, незареєстровані, зареєстровані як ЗМІ. Тобто, він передбачає реєстрацію онлайн ЗМІ державою, хоч ця опція і є добровільною, але саме вона надає право вважатися журналістами і брати участь у саморегуляції. Назавжди блокуватимуть за порушення лише анонімні сайти. Незареєстровані блокуватимуть на місяць після трьох грубих порушень, зареєстровані за п’ять. Взагалі порушення законопроект визначає як незначні, значні і грубі. Але відмова від перевірки – теж підстава для блокування (як одне з трьох необхідних порушень)», – пояснює депутатка.

Вона наголошує: ключова проблема – в довірі до регулятора. «Нацрада, як показує досвід останніх років, є цілком залежною від влади. А тому про незалежність регулювання говорити не доводиться», – констатує Вікторія Сюмар.

«Звісно, блокування онлайн видання на місяць призведе до серйозних втрат аудиторії, адже суть роботи онлайн ЗМІ – це його оперативність і регулярність. Чи можна це пояснити завданнями національної безпеки? Навряд. Бо російські і сепаратистські сайти давно і ефективно блоковані без закону про медіа, а рішенням РНБО через санаційне законодавство. Тому важко це трактувати інакше, аніж як бажання впроваджувати цензуру до онлайн видань, що пишуть про внутрішню українську політику», – переконана Сюмар.

«Знаєте, що найбільш цинічне в цьому? В Україні включене повне зелене світло для російського месенджера Телеграм. Де всі ці речі, які тепер визначаються як грубі порушення для онлайн медіа, просто процвітають. Але якщо влада вважає, що вона контролює український телеграм, то загрози інформаційний безпеці з боку повністю анонімних ресурсів нікого не хвилюють. І регуляції там не буде. Тоді як ринок онлайн ЗМІ, які є потужними в Україні і працюють переважно відповідно до журналістських стандартів, зазнає повного втручання держави. Знаєте до чого це призведе? До витіснення їх в російський телеграм. Або інший месенджер», – прогнозує Вікторія Сюмар.

Вона зазначає, що законопроєкт також узаконює телеканал Рада не як парламентський вісник, як державний загальнонаціональний канал, що теж абсолютно не відповідає європейським стандартам.

«Український телеринок вже практично монополізований владою через державні телеканали, закон про олігархів, який вимагає дозволу Нацради на придбання телеканалу, та єдиний марафон, з прецедентом вимкненням трьох телеканалів без жодних законних обґрунтувань. Тепер час за онлайн ЗМІ», – пише Сюмар.

Вона також зазначає, що підтримує ухвалення Закону про медіа, але за умови вилучення регулювання онлайну з доопрацюванням його разом з журналістами в окремому законі.

«Ну і з телеграмом варто визначитися, хоч трохи було б послідовно», – резюмує Вікторія Сюмар.

Читайте також:
Аеропорт Дягілево
6 грудня, 2022 вiвторок
Удари по авіабазах в тилу Росії викликали шквал критики провладних блогерів, - ISW
Василь Ломаченко
6 грудня, 2022 вiвторок
Ломаченко виклав привітання з Днем ЗСУ, але знову натрапив на критику
Сергій Шойгу
6 грудня, 2022 вiвторок
Шойгу назвав мету масованих ракетних ударів РФ по Україні
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.23
  • EUR
    Купівля 40.72
    Продаж 41.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
7 грудня
14:35
Ексклюзив
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Після останнього ракетного обстрілу України ситуація з електропостачанням складна, але контрольована, - гендиректор Yasno Коваленко
14:32
В будинках Маріуполя замерзає вода
Маріуполь замерзає: у міських домівках вода перетворюється на лід
14:20
Ексклюзив
ракетний удар
Російські ракети можуть не спрацьовувати через неналежне зберігання, - військовий ЗСУ Карась
14:20
"Вагнер - лише перша ціль, орду треба зупинити зараз, біля воріт Європи": юрист у справі "Народ України проти "Групи Вагнера"
14:15
Джейк Салліван
США виступають за передачу Україні танків Leopard, - ЗМІ
14:12
OPINION
Микола Княжицький
Влада проти рішення ЄСПЛ щодо законодавчої заборони російської церкви
14:09
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
"Бавовни" на території РФ буде ще більше”: військовий експерт Киричевський про обстріл аеропорту "Енгельс" в Росії
14:04
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
Через ракетні удари РФ пошкоджено 350 газових об'єктів в Україні
13:59
Шахед
Чому Росія кілька тижнів не використовувала "шахеди": у ЗСУ назвали дві ймовірні причини
13:54
Дмитро Пєсков
У кремлі обурилися через рекордний оборонний бюджет США
13:48
Маріуполь
Окупанти почали завозити в Маріуполь із Криму бетонні укріплення, так звані зуби дракона, - радник мера
13:47
Консульство України в Гданську отримало підозрілий пакунок
31 пакунок у 15 країнах: українським дипломатам продовжують надсилати погрози
13:36
електроенергія
Туреччина може постачати електрику Україні за допомогою плавучих станцій у Румунії
13:32
З портів Одещини вийшло чотири судна з майже 150 тис. тонн української агропродукції
13:31
На фото дельфін, що загинув
Росіяни чинять екоцид: від дій армії РФ загинуло близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі
13:29
Еден Азар та Роберто Мартінес (праворуч)
ЧС-2022: Найдорожчий футболіст "Реалу" оголосив про завершення кар'єри в збірній
13:27
Володимир Зеленський
РФ продовжує війну проти України, аби не визнавати, що Путін припустився помилки, - Зеленський
13:22
Лукашенко
У Білорусі для чиновників і військових планують запровадити смертну кару за "держзраду"
13:04
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 2-7 грудня. Історичний удар по російських аеродромах
13:00
Рефат Чубаров
Меджліс закликав виключити Росію з ПАЧЕС
12:58
діти
В Україні від початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважаються вже 333 дитини
12:55
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
У Херсоні викрили колишнього правоохоронця, який допомагав створювати підрозділ ФСБ
12:52
звернення до КСУ
Депутати з "Євросолідарності" та активісти закликають КСУ ухвалити рішення щодо церкви московського патріархату, яке чотири роки блокується суддями
12:49
НАТО
Країни НАТО уникають теми можливого членства України в Альянсі, - Politico
12:48
Поліція Німеччини polizei
У Німеччині затримали 25 екстремістів, які спільно планували держпереворот, серед підозрюваних є росіянка
12:40
Shahed-136
Росія замовила нову партію іранських безпілотників і балістичних ракет, - Zeit
12:23
Олександр Грановський
ВАКС заочно арештував екснардепа Грановського
12:20
влучання ракет в енергетичні об'єкти
Укренерго: Росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури на сході України, де температура опустилась до -17
12:16
російські окупанти
Окупанти Луганщини вивозять дітей в Чечню для "перевиховання", – Гайдай
12:11
Артем Далакян
Український боксер підписав контракт на чемпіонський бій на "Вемблі"
12:04
Окупанти пошкодили в Україні 1154 об'єкти медичної інфраструктури, близько 300 з них уже відновлено
12:01
OPINION
Сергій Фурса
Іноді російські наративи повторюють люди, яких важко назвати ідіотами
11:55
Обстріл Херсон
Окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, під вогнем цивільні об'єкти
11:50
Огляд
Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі
Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі
11:41
влучання ракети у Польщі
Посол Польщі розповів, як вплинула трагедія з ракетою у Пшеводуві на відносини Варшави та Києва
11:31
Смартфон
"Дія" працюватиме в разі наявності мобільного покриття, єДокумент - навіть без нього, - Мінцифра
11:15
НАТО
Немає жодного юридичного приводу, щоб Україна не могла стати членом НАТО, - посол Польщі
11:00
телеканал "Дождь"
Литва також заборонила мовлення телеканалу "Дождь", який закликав підтримувати російських окупантів
10:35
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
Оприлюднено неймовірний гонорар Ф'юрі за перемогу над Чісорою
10:28
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу Росія втратила 540 солдатів, 14 безпілотників і 6 танків, - Генштаб ЗСУ
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV