Влада Казахстану назвала кількість загиблих під час протестів
Генеральна прокуратура Казахстану заявила, що під час акцій протесту в країні загинуло щонайменше 225 людей
Про це заявив начальник служби кримінального переслідування генпрокуратури Казахстану Серік Шалабаєв, повідомляє Tengri News.
За його словами, під час акцій протесту загинуло щонайменше 225 людей.
"Під час надзвичайного стану в морги було доставлено 225 загиблих. Частина — це озброєні бандити, які брали участь у терактах. Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни", - сказав Шалабаєв.
Зазначається, що із 225 загиблих 175 померли у медичних закладах.
За інформацією генпрокуратури та Міністерства охорони здоров'я Казахстану, загалом під час протестів у Казахстані постраждали 4578 осіб, з них 3393 – співробітники силових структур. Понад 2677 постраждалих звернулися за медичною допомогою, 265 продовжують лікування, 67 осіб перебувають у реанімації.
- Нагадаємо, 15 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що план проведення силової операції ОДКБ у Казахстані розроблявся ним особисто спільно із російським керівником Володимиром Путіним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе