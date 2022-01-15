Влада Казахстану назвала кількість загиблих під час протестів

Про це заявив начальник служби кримінального переслідування генпрокуратури Казахстану Серік Шалабаєв, повідомляє Tengri News.

За його словами, під час акцій протесту загинуло щонайменше 225 людей.

"Під час надзвичайного стану в морги було доставлено 225 загиблих. Частина — це озброєні бандити, які брали участь у терактах. Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни", - сказав Шалабаєв.

Зазначається, що із 225 загиблих 175 померли у медичних закладах.

За інформацією генпрокуратури та Міністерства охорони здоров'я Казахстану, загалом під час протестів у Казахстані постраждали 4578 осіб, з них 3393 – співробітники силових структур. Понад 2677 постраждалих звернулися за медичною допомогою, 265 продовжують лікування, 67 осіб перебувають у реанімації.