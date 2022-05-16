Заходи примусу муніципалітетів до прийому біженців "неминучі", - цитує главу нідерландського уряду газета Volkskrant.

Державний секретар Ерік ван дер Бург закликав муніципалітети надати щонайменше десять тисяч ліжок для біженців. Цього тижня ван дер Бург розгляне можливі примусові заходи щодо розміщення біженців.

На його заклик відгукнулися три муніципалітети. Українців розміщують у спортзалах, а також у кризових притулках. Зазвичай, у таких притулках можна розмістити кілька сотень людей.

Однак вже за тиждень біженці повинні залишити притулок та шукати собі інше житло. Нерідко біженці опиняються просто неба та просять про допомогу. Влада закликає муніципалітети організувати більш структурний прийом біженців, щоб уникнути таких ситуацій. "Ми повинні розірвати це коло", - пише газета.

Жоден із запропонованих притулків не є ідеальним довгостроковим структурним рішенням. Тому минулого тижня влада муніципалітету Лейден анонсувала відкриття нового центру для осіб, які шукають притулку. Він зможе прихистити щонайменше 400 людей. Повідомляється, що цей притулок може бути доступний протягом п'яти років.

Поза тим, Ізраїль створює "розумні класи" для українських дітей-біженців у Молдові та Польщі.

15 травня Угорщина спростила працевлаштування для українських біженців.

У Празі відкрили наметове містечко для українських біженців.

З наступного тижня стане доступним бронювання місць на авіарейси до Канади для українських біженців.

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