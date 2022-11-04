Влада Приморського краю РФ посилює поліцейський режим, готується до можливих протестів місцевих, - Генштаб ЗСУ
На Далекому Сході Росії силові структури вводять нові заходи безпеки в очікуванні протестів місцевого населення
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
У місті Владивосток Приморського краю місцеве населення висловлює незгоду з діями чинної влади, тож чиновники запроваджують додаткові заходи безпеки та посилюють поліцейський режим.
"Влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні", - мовиться у зведенні Генштабу.
- 2 листопада мобілізовані з Чувашії вийшли на протест через відсутність обіцяних виплат за військову службу.
- Станом на 3 листопада росіяни втратили понад 74 тис. військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
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