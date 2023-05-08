Влада продовжує блокувати міжнародну діяльність депутатів "Євросолідарності", – заява
"Європейська Солідарність" заявляє про політичний тиск і практику подвійних стандартів у Верховній Раді
Члена постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народного депутата Олексія Гончаренка не випустили на конференцію, організовану Парламентською Асамблеєю, де відповідно до рішення Бюро ПАРЄ він мав бути одним з доповідачів. Особливого цинізму цьому додає факт того, що іншим представникам ВР відповідний дозвіл на участь в цьому міжнародному заході був наданий.
9-10 травня в Берні ПАРЄ організовує конференцію "Вибори в часи криз: виклики і можливості", де важливою частиною дискусії буде тема електронних виборів, ситуація в Україні і можливість проведення виборів в постконфліктний період.
Наш колега мав виступити там з доповіддю щодо безпекової ситуації в Україні і викласти позицію щодо неможливості виборів в період гарячої фази війни.
А звідти вирушити в якості міжнародного спостерігача від ПАРЄ на доленосні вибори в дуже важливій для України Туреччині.
Попри статус Олексія як представника постійної делегації в ПАРЄ і офіційне рішення про його участь, керівництво ВР відмовилося надати Гончаренку відрядження і не надало чіткої відповіді своєї відмови.
"ЄС" повʼязує блокування міжнародної діяльності О.Гончаренка виключно з його належністю до фракції меншості і критичну позицію щодо ОП, який перебрав на себе в тому числі ручне управління парламентом.
Ще однією причиною подвійних стандартів є те, що "ЄС" критично ставиться до ідеї електронного дистанційного голосування, яке в наших умовах не може відповідати стандартам демократичних виборів. Натомість, влада приховано просуває цю ідею.
Попри те, що назовні представники "ЄС" завжди займають державницьку позицію, жорстко і професійно відстоюючи національні інтереси України, керівництво ВР з подачі ОП неодноразово блокувало міжнародні відрядження і контакти депутатів проєвропейської фракції, демонструючи практику подвійних стандартів і впроваджуючи найогидніші практики політичної цензури часів Януковича.
В країні триває жорстока війна, наша команда демонструє єдність, відстоюючи національні інтереси країни, просуваючи Україну на шляху до ЄС і НАТО, вибиваючи зброю і техніку нашим ЗСУ і санкції проти рф.
Натомість щодня ми бачимо по відношенню до нашої команди політичну цензуру, подвійні стандарти, спробу знецінити наш досвід і нашу роботу в попередні роки.
Це точно не працює на єдність.
Ми поінформуємо наших міжнародних партнерів про чергові факти грубого порушення статусу народного депутата.
Прикро, що замість посилити суб’єктність, незалежність і авторитет парламенту, його керівництво виконує всі найбезглуздіші забаганки ОП.
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