Влада продовжує блокувати міжнародну діяльність депутатів "Євросолідарності", – заява

Члена постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народного депутата Олексія Гончаренка не випустили на конференцію, організовану Парламентською Асамблеєю, де відповідно до рішення Бюро ПАРЄ він мав бути одним з доповідачів. Особливого цинізму цьому додає факт того, що іншим представникам ВР відповідний дозвіл на участь в цьому міжнародному заході був наданий.

9-10 травня в Берні ПАРЄ організовує конференцію "Вибори в часи криз: виклики і можливості", де важливою частиною дискусії буде тема електронних виборів, ситуація в Україні і можливість проведення виборів в постконфліктний період.

Наш колега мав виступити там з доповіддю щодо безпекової ситуації в Україні і викласти позицію щодо неможливості виборів в період гарячої фази війни.

А звідти вирушити в якості міжнародного спостерігача від ПАРЄ на доленосні вибори в дуже важливій для України Туреччині.

Попри статус Олексія як представника постійної делегації в ПАРЄ і офіційне рішення про його участь, керівництво ВР відмовилося надати Гончаренку відрядження і не надало чіткої відповіді своєї відмови.

"ЄС" повʼязує блокування міжнародної діяльності О.Гончаренка виключно з його належністю до фракції меншості і критичну позицію щодо ОП, який перебрав на себе в тому числі ручне управління парламентом.

Ще однією причиною подвійних стандартів є те, що "ЄС" критично ставиться до ідеї електронного дистанційного голосування, яке в наших умовах не може відповідати стандартам демократичних виборів. Натомість, влада приховано просуває цю ідею.

Попри те, що назовні представники "ЄС" завжди займають державницьку позицію, жорстко і професійно відстоюючи національні інтереси України, керівництво ВР з подачі ОП неодноразово блокувало міжнародні відрядження і контакти депутатів проєвропейської фракції, демонструючи практику подвійних стандартів і впроваджуючи найогидніші практики політичної цензури часів Януковича.

В країні триває жорстока війна, наша команда демонструє єдність, відстоюючи національні інтереси країни, просуваючи Україну на шляху до ЄС і НАТО, вибиваючи зброю і техніку нашим ЗСУ і санкції проти рф.

Натомість щодня ми бачимо по відношенню до нашої команди політичну цензуру, подвійні стандарти, спробу знецінити наш досвід і нашу роботу в попередні роки.

Це точно не працює на єдність.

Ми поінформуємо наших міжнародних партнерів про чергові факти грубого порушення статусу народного депутата.

Прикро, що замість посилити суб’єктність, незалежність і авторитет парламенту, його керівництво виконує всі найбезглуздіші забаганки ОП.