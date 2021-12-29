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Влада Зеленського може вести Україну шляхом РФ чи Білорусі, - політолог про обшуки у партії "ЄС" та підозру Порошенку

29 грудня, 2021 середа
21:52
Суспільство Андрій Смолій

Політолог Андрій Смолій вважає, що завдання номер 1 для влади Володимира Зеленського - це посадити Петра Порошенка

Про це він заявив у ефірі програми "Підсумки" на Еспресо.TV. 

"Я думаю, не було чого шукати, тому що якби знайшли, ми б знали. Я вважаю, те, що відбувається навколо Порошенка і "ЄС" - це банальний тиск і методи терору. Те, що ми сьогодні бачимо, за низкою партійців або стежать, або залякують. Що це як не методи КДБ?", - сказав політолог.

На його думку, влада перейшла ту межу, щоб почати перетворювати країну на авторитарну.

"Є величезна загроза, те що країна рухається шляхом не Януковича, а шляхом Білорусі чи Росії. Влада Зеленського створює в Україні ледве не Білорусь-2 лукашенківської моделі. Це і тиск на Порошенка, і на актив "ЄС". У влади поставлене завдання номер один - це посадити Порошенка за будь-яку ціну. Також вони будуть атакувати інших людей. щоб паралізувати найбільш рейтингову силу і діяльність головного лідера опозиції, який перемагає Зеленського у другому турі. Все це створює таку атмосферу в країні авторитарності та правового хаосу. Найгірше те, що ми не знаємо, де ця межа. Якщо вони готові на такі дії, повторювати шлях Януковича та Лукашенка, залякувати опозицію, закривати ЗМІ без суду і слідства, то ми можемо дійти до будь-чого", - підсумував Смолій.

 

  • Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
  • СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
  • Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. 
  • У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.

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Росія
Білорусь
Петро Порошенко
Підсумки
Володимир Зеленський
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