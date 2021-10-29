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Влада Зеленського веде Україну в енергетичну кризу і залежність від Росії, - Синютка

29 жовтня, 2021 п'ятниця
13:57
Новини Олег Синютка

Він наголосив – нинішня влада руйнує енергетичну незалежність, яку величезними зусиллями здобувала команда п’ятого президента Порошенка

Україна опинилася в енергетичній кризі, і це наслідки урядування Зеленського та його оточення – заявив під час брифінгу у Львові народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка, пише пресслужба партії "ЄС".

"Це – сценарій, який прописаний в Кремлі. Що сьогодні відбувається в підготовці до опалювального сезону? Перша і найважливіша річ – це вугілля. З 2,5 млн. тон вугілля, які повинні бути при підготовці до зими, у нас на складах залишається менше 700 тисяч тон. І ця кількість кожного тижня зменшується на 6-7 відсотків. Сьогодні держава має відключеною половину теплових електростанцій від генерування струму в мережі. До чого це веде? Це веде до того, що в пікові навантаження нам не буде вистачати електроенергії для того, щоб забезпечити належним чином побутових і промислових споживачів", – зазначає Синютка.

"По газу влада звітує, що в підземних газосховищах нагромаджено 18 мільярдів кубометрів. Але частина цього газу – це так званий буферний газ, майже 5 мільярдів кубометрів. Приблизно така ж сама кількість газу – це газ іноземних компаній", – зазначив народний депутат і зауважив, що влада не зможе відбирати цей газ і дискредитувати Україну.

"Під загрозою ще 9 млрд кубів, тому що суд вирішує питання, чи не буде цей газ належати структурам Коломойського. Цей олігарх судиться, щоб взяти під контроль запаси газу в наших газових сховищах. Влада допустила до того, що частина цього газу належить афільованим структурам до ще одного олігарха Фірташа. До чого все це веде? Це веде до того, що Україна сьогодні є перед серйозними викликами", – переконаний Синютка.

"6 років тому в листопаді 2015 року президент Порошенко рішучими діями забезпечив відмову від вугілля, яке тоді використовувалося з країни-агресора, і відмову від електроенергії, яка використовувалася з країни-агресора. Через 6 років функціонування незалежної енергетичної системи України влада Зеленського знову ставить нашу країну на газову і електричну залежність від Кремля", – констатує Олег Синютка.

Він наголосив, що наміри влади купувати з 1 листопада білоруську та російську електроенергію можна кваліфікувати як фінансування тероризму.

"За останні два роки у Зеленського вже закупили в країни-агресора вугілля на 3,1 млрд дол. Тобто 3,1 млрд дол. пішли країні-агресору, і я переконаний, використовувалися і на посилення військової могутності, яка сьогодні використовується проти наших воїнів на Сході України", – зазначає Синютка.

"3 млрд дол. – це як мінімум 2 тисячі нових російських танків, які готуються для вторгнення в Україну. Які сьогодні зосереджені в тому числі і на кордонах України", – наводить приклад народний депутат.

"Ми вимагаємо розслідування правоохоронних органів, на підставі чого проводилися закупки в країни-агресора в сумі понад 3 млрд дол. вугілля і хто буде відповідати за фінансування країни-окупанта", – резюмує представник "Європейської Солідарності".

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