Власники житла, які прихистили переселенців безкоштовно, отримають по 450 грн за місяць
Мінрегіон анансував щомісячні виплати в 450 грн за кожну прийняту внутрішньо переміщену особу
Про це міністерство повідомило на своєму сайті.
"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Як роз'яснило міністерство, бажаючі прихистити переселенців можуть звернутися до місцевої владу, зокрема, через сайт "Прихисток", а в майбутньому це можна буде зробити через додаток "Дія".
"Річ у тім, що органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей", – пояснив Мінрегіон.
А далі щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування. При цьому в Мінрегіоні не назвали конкретної дати, коли такі виплати можуть розпочатися.
- Нагадаємо, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи закордоном.
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