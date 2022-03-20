Власники житла, які прихистили переселенців безкоштовно, отримають по 450 грн за місяць

Про це міністерство повідомило на своєму сайті.



"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.



Як роз'яснило міністерство, бажаючі прихистити переселенців можуть звернутися до місцевої владу, зокрема, через сайт "Прихисток", а в майбутньому це можна буде зробити через додаток "Дія".



"Річ у тім, що органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей", – пояснив Мінрегіон.

А далі щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування. При цьому в Мінрегіоні не назвали конкретної дати, коли такі виплати можуть розпочатися.

Нагадаємо, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи закордоном.



В ЄС оприлюднили інструкції з надання тимчасового захисту для українських біженців.



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