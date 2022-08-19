Внаслідок обстрілу загарбників у Краматорську пошкоджені навчальні заклади
Уранці 19 серпня рашисти обстріляли навчальні заклади міста Краматорськ Донецької області
Про це інформує в фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади", - пише Гончаренко.
Повідомляється, що, попередньо, без постраждалих.
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