Внаслідок пожежі в одному з ключових НДІ Міноборони РФ у Твері загинуло 17 осіб
У російській Твері внаслідок пожежі в науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони РФ загинуло 17 осіб
Про це повідомили в уряді Тверської області.
Зазначається, що під час пожежі в будівлі центрального НДІ загинуло 17 людей. Наразі вдалося ідентифікувати особи п'яти загиблих. Триває розбір завалів.
Пожежа сталася 21 квітня. Внаслідок загоряння обвалився покрівля по всій площі будівлі. З вогнем вдалося впоратися лише вранці 22 квітня. Попередньо причиною пожежі назвали аварію в електромережі.
- 21 квітня повідомлялося, що внаслідок пожежі в НДІ Міноборони РФ в Твері загинуло 7 осіб.
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