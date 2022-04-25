Внаслідок пожежі в одному з ключових НДІ Міноборони РФ у Твері загинуло 17 осіб

Про це повідомили в уряді Тверської області.

Зазначається, що під час пожежі в будівлі центрального НДІ загинуло 17 людей. Наразі вдалося ідентифікувати особи п'яти загиблих. Триває розбір завалів.

Пожежа сталася 21 квітня. Внаслідок загоряння обвалився покрівля по всій площі будівлі. З вогнем вдалося впоратися лише вранці 22 квітня. Попередньо причиною пожежі назвали аварію в електромережі.

21 квітня повідомлялося, що внаслідок пожежі в НДІ Міноборони РФ в Твері загинуло 7 осіб.

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