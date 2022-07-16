Внаслідок ракетного обстрілу Одеси поранено чоловіка
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси зранку 16 липня, за попередніми даними, травмована одна людина
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
"Попередньо встановлено 1 потерпілу особу. Так, внаслідок влучання ворожого снаряду, 30-річного чоловіка поранено уламками в область голови. Проводяться заходи спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, внаслідок ракетного обстрілу Малиновського району м. Одеси вогнем охоплено декілька складських приміщень площею близько 10000 м кв. Також пошкоджено низку споруд,прилеглих до місця вибуху.
На місці знайшли уламки від механізму ракети. Зазначають, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.
- 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву та Одесі.
- Згодом правоохоронці затримали чотирьох людей, які фотографували в Одесі місце влучання російської ракети. Також в телефонах було світлини силовиків, блокпостів та інфраструктури.
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